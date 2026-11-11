डाला छठ पर्व : रविवार को संध्या अर्घ्य का दुर्लभ महासंयोग, 13 से शुरू होगा चार दिवसीय सूर्य षष्ठी महापर्व

लोकआस्था के महापर्व डाला छठ पर इस बार रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष संयोग बन रहा है। कल्याणी देवी मंदिर की मुख्य पुजारी श्याम जी पाठक के अनुसार सूर्य उपासना के लिए समर्पित रविवार को ही छठ महापर्व का मुख्य अनुष्ठान संध्या अर्घ्य पड़ने से इस संयोग को विशेष माना जा रहा है। 13 से 16 नवंबर तक मनाए जाने वाले चार दिवसीय महापर्व को लेकर संगम नगरी में तैयारियां तेज हो गई हैं। बलुआघाट, संगम घाट, रामघाट, दारागंज घाट और रसूलाबाद घाट सहित शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर साफ-सफाई, पूजन स्थलों की व्यवस्था और अन्य तैयारियां की जा रही हैं।

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