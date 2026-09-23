Prayagraj News: सीजीएल टियर-एक की परीक्षा 30 सितंबर से, 30.94 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

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इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 12256 पदों को भरा जाना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 30.94 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित एडमिशन सर्टिफिकेट परीक्षा तिथि से लगभग दो से तीन दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। इसे एसएससी की वेबसाइट के निर्धारित लॉगिन मॉड्यूल से डाउनलोड किया जा सकेगा।स्क्राइब के लिए कल तक ओटीआर मैपिंग-दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से अपना लेखक (स्क्राइब) सुविधा लेने के मामले में एसएससी ने नई व्यवस्था लागू की है। पांच नवंबर 2025 से पहले किए गए स्क्राइब पंजीकरण को समाप्त कर दिया गया है। अब स्क्राइब का पंजीकरण आधार प्रमाणीकरण से जोड़ा गया है। ऐसे में परीक्षा में स्क्राइब के रूप में शामिल होने वाले व्यक्ति को एसएससी की वेबसाइट पर नए सिरे से पंजीकरण करना होगा।अभ्यर्थी को अपने स्क्राइब का पंजीकरण नंबर सबमिट या मैप करना होगा। इसी आधार पर स्क्राइब का एंट्री पास जारी किया जाएगा। अपना लेखक सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी 24 सितंबर की रात 11 बजे तक अपने स्क्राइब का ओटीआर मैप कर सकेंगे। निर्धारित समय सीमा में सफल मैपिंग पूरी होने पर ही स्क्राइब का एंट्री पास जनरेट होगा।