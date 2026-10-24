फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Case diary makes no mention of CCTV footage or the deceased's statement; investigation handed over to the SP.

Prayagraj News: केस डायरी में सीसीटीवी फुटेज और मृतक के बयान का जिक्र नहीं, एसपी को सौंपी जांच

Sat, 24 Oct 2026 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Case diary makes no mention of CCTV footage or the deceased's statement; investigation handed over to the SP.
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले की केस डायरी में घटना का सीसीटीवी फुटेज और मृतक के वीडियो बयान का जिक्र नहीं होने पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने इसे विवेचना में लापरवाही मानते हुए बलिया के एसपी को जांच का आदेश दिया है। साथ ही दोषी विवेचक के खिलाफ कार्रवाई कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने प्रिंस कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने एसपी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि विवेचक के खिलाफ कार्रवाई की गई है या नहीं।
विज्ञापन

मामला बलिया के गदावर थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि विवेचक ने कथित घटना का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया था, लेकिन उसे केस डायरी का हिस्सा नहीं बनाया। वीडियो में पीड़ित ने मृत्यु से पहले याची और अन्य आरोपियों के नाम बताए थे। मृतक के इस वीडियो बयान को मृत्यु पूर्व बयान बताते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इसका विवरण भी केस डायरी में दर्ज नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि सीसीटीवी फुटेज और मृतक के वीडियो बयान के अंश केस डायरी में दर्ज नहीं किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि विवेचक ने उचित तरीके से विवेचना नहीं की। अगली सुनवाई सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed