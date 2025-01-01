Prayagraj News: आकर्षक झांकियों ने मोहा मन, जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजा बाबूगंज

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रावण दहन से पहले राम, लक्ष्मण और सीता की शोभायात्रा रामदल के रूप में निकली। श्रीरामलीला कमेटी के संरक्षक राजकुमार मोदनवाल ने रामलीला से सीख देने पर जोर दिया। अध्यक्ष योगेश केसरवानी समेत कई पदाधिकारी और रामभक्त उपस्थित रहे। बाबूगंज की 65 वर्ष पुरानी रामलीला का दशहरा मेला राष्ट्रीय राजमार्ग पर आयोजित हुआ। मैदान पर कथित अवैध कब्जे के कारण 25 वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। कमेटी ने मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराकर स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।

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बाबूगंज बाजार में सोमवार को दशहरा मेला धूमधाम से मनाया गया। आकर्षक झांकियों और रोशनी से सजे मेले में देर रात तक भीड़ उमड़ी। भगवान श्रीराम ने बाण चलाकर रावण का पुतला दहन किया। आतिशबाजी और जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।