फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Captivating tableaux enthralled the onlookers, while the air in Babuganj resonated with chants of Jai Shri Ram

Prayagraj News: आकर्षक झांकियों ने मोहा मन, जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजा बाबूगंज

Tue, 20 Oct 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 20 Oct 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Captivating tableaux enthralled the onlookers, while the air in Babuganj resonated with chants of Jai Shri Ram
फूलपुर के बाबूगंज के दशहरा मेले में आकर्षक झांकियों के साथ निकला रामदल और उमड़ी श्रद्धालुओं की - फोटो : samvad
बाबूगंज बाजार में सोमवार को दशहरा मेला धूमधाम से मनाया गया। आकर्षक झांकियों और रोशनी से सजे मेले में देर रात तक भीड़ उमड़ी। भगवान श्रीराम ने बाण चलाकर रावण का पुतला दहन किया। आतिशबाजी और जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।
विज्ञापन

रावण दहन से पहले राम, लक्ष्मण और सीता की शोभायात्रा रामदल के रूप में निकली। श्रीरामलीला कमेटी के संरक्षक राजकुमार मोदनवाल ने रामलीला से सीख देने पर जोर दिया। अध्यक्ष योगेश केसरवानी समेत कई पदाधिकारी और रामभक्त उपस्थित रहे। बाबूगंज की 65 वर्ष पुरानी रामलीला का दशहरा मेला राष्ट्रीय राजमार्ग पर आयोजित हुआ। मैदान पर कथित अवैध कब्जे के कारण 25 वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। कमेटी ने मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराकर स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed