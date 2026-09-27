प्रयागराज : बैंकों की हड़ताल हुई तो थम जाएंगे कारोबार, करोड़ों के नुकसान का अनुमान

बैंककर्मियों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल ने प्रयागराज के कारोबारियों के लिए चुनौती बढ़ेगी। व्यापारियों का कहना है कि अग्रिम भुगतान के बिना सामान मिलना मुश्किल होता है और हड़ताल से यह व्यवस्था प्रभावित होगी। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ेगा और इससे करोड़ों के नुकसान का अनुमान है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सबसे बड़ी समस्या रसोई गैस वितरण एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों के सामने है जिन्हें पेट्रोलियम कंपनियों को रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। यह भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है। अगर अग्रिम भुगतान नहीं किया गया तो कंपनियां सप्लाई रोक देंगी। इससे रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन, प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र बताते हैं कि ज्यादातर एजेंसियां बैंकों के माध्यम से पेट्रोलियम कंपनियों को अग्रिम भुगतान करती हैं। यह भुगतान प्रतिदिन होता है। एजेंसी संचालकों के पास इतना पैसा नहीं है कि हड़ताल से पहले एक साथ तीन दिन का अग्रिम भुगतान कर सकें। पेट्रोलियम कंपनियों से मांग की गई है कि हड़ताल अवधि में क्रेडिट पर रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें।वहीं, अन्य व्यवसायियों का कहना है कि प्रस्तावित हड़ताल की वजह से होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए रणनीति बनाई जा रही है लेकिन आरटीजीएस या नेफ्ट नहीं होने और चेक क्लीयर नहीं होने का असर निश्चित तौर पर कारोबार पर पड़ेगा। इसका असर टीडीएस पर भी पड़ेगा। उन व्यवसायियों को भी कारोबार प्रभावित होने की चिंता सता रही है जिन्हें ज्यादातर ग्राहक कैश में ही भुगतान करते हैं।