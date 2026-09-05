Prayagraj News: आधी सड़क तक फैली झाड़ियां, हादसे की आशंका

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बहरिया के दोनइया चौराहे से रज्जूपुर फाटक को जोड़ने वाले मार्ग पर फैली झाड़ियों पर लोगों का कहना है कि मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में दोपहिया, चारपहिया वाहन और पैदल राहगीर गुजरते हैं। झाड़ियों के कारण सामने से आने वाला वाहन काफी नजदीक पहुंचने पर दिखाई देता है और मोड़ पर खतरा और बढ़ जाता है। दोपहिया चालकों को झाड़ियों से बचने के लिए बीच सड़क पर आना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क तक फैली टहनियों से राहगीरों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से झाड़ियों की तत्काल कटाई-सफाई कराने और मार्ग की नियमित सफाई की मांग की है।

मार्ग पर कटीली झाड़ियां आधी सड़क तक फैल गई हैं। इससे मार्ग संकरा हो गया है। आमने-सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देने से हादसे का खतरा बना हुआ है।