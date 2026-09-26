Prayagraj News: फाफामऊ पुल पर दुर्घटनाग्रस्त डंपर खराब, चार किमी तक लगा जाम

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शुक्रवार तड़के तेलियरगंज से फाफामऊ जा रहे डंपर से दूसरे डंपर की टक्कर हो गई। हादसे की वजह से पीछे वाला डंपर पुल पर खराब हो गया। इंजन और चेसिस में खराबी आने के कारण डंपर को आगे-पीछे नहीं किया जा सका। उसमें करीब 40 टन गिट्टी लदी थी। वहीं, हादसे के बाद आगे वाला डंपर चला गया।दोनों तरफ का यातायात एक ही लेन से संचालित होने से कुछ ही देर में जाम ने विकराल रूप ले लिया। शांतिपुरम की ओर और तेलियरगंज से एमएनआईआईटी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई।दो हाइड्रा लगाए गए, गंगा में बहाई गई गिट्टीसूचना पर यातायात एसीपी सुनील सिंह टीम के साथ पहुंचे और बड़े वाहनों को सहसों, अंदावा और झूंसी की ओर डायवर्ट कराया। डंपर को हटाने के लिए दो हाइड्रा लगाए गए लेकिन डंपर नहीं हटाया जा सका। इसके बाद जेसीबी की मदद से डंपर में लदी गिट्टी गंगा में बहाई गई। गिट्टी हटाने के बाद डंपर को पुल से हटाया जा सका।वाहन छोड़कर पैदल पुल पार करने लगे लोगजाम की वजह से कई लोग वाहन छोड़कर पैदल ही पुल पार करने लगे। बाइक और कार सवार काफी देर तक जाम खुलने का इंतजार करते रहे। फाफामऊ से शहर की ओर आने वाले कई लोगों ने रास्ता बदल लिया जबकि कुछ लोग वापस चले गए।कई इलाकों में थमी वाहनों की रफ्तारफाफामऊ पुल पर लगे जाम का असर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भी दिखाई दिया। मेडिकल चौराहा, हीवेट रोड, जानसेनगंज, सोहबतियाबाग, बांगड़ चौराहा, शास्त्री पुल और धोबीघाट समेत आसपास के मार्गों पर वाहन रेंगते रहे। कई जगह वाहनों की लंबी कतार लग गई।देर से पहुंचे कचहरी और कार्यालयजाम में फंसे बाइक सवार पंकज खन्ना ने बताया कि उन्हें कचहरी जाना था। पुल पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी। करीब दो घंटे बाद किसी तरह आगे बढ़ सके। इनके अलावा काफी लोग देर से कार्यालय पहुंचे।हादसे की वजह से डंपर के इंजन और चेसिस में खराबी आई गई थी। ऐसे में डंपर पुल पर ही फंस गया। उसमें 40 टन गिट्टी लदी थी। गिट्टी उतरवाकर डंपर हटाया गया। इसके बाद यातायात सामान्य कराया गया। - सुनील सिंह, एसीपी, यातायात