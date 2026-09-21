Prayagraj News: फंदे से लटका मिला हाईस्कूल के छात्र का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 21 Sep 2026 01:54 AM IST
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क्षेत्र के पटेहरा गांव में एक हाईस्कूल छात्र का फंदे से लटका शव मिला। पटेहरा गांव निवासी विपुल आदिवासी के 16 वर्षीय पुत्र राजा आदिवासी ने यह कदम उठाया। राजा गांव के तालाब के पास गया था। वहां उसने चारपाई बुनने वाले पट्टे के सहारे बबूल के पेड़ पर फंदा लगा लिया। वह मां शारदा इंटर कॉलेज सिरहिर में हाईस्कूल का छात्र था। राजा अपने दो भाइयों और एक बहन में था। पिता मजदूरी करते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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