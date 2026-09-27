Prayagraj News: फंदे से लटका मिला 11वीं की छात्रा का शव

विज्ञापन

शंकरगढ़ नारीबारी के अजय कुमार पुणे में निजी कंपनी में काम करते हैं। उनकी बेटी अनुष्का (16) अपने नाना रामहित निषाद के पास बलुहा (मेजारोड) में रहकर पढ़ाई करती थी। रामहित के मुताबिक, अनुष्का शुक्रवार रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी।सुबह वह देर तक सोकर नहीं उठी तो उसके कमरे के बाहर से खिड़की से झांककर देखा तो शव फंदे से लटका था। जानकारी पुलिस को दी गई। मेजा थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि नाना भी अनुष्का की मौत की स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है लेकिन असल वजह पता नहीं चल पाई है।