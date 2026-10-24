Prayagraj News: नदी किनारे मिला 18 वर्षीय युवक का शव, हत्या की आशंका

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वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना दी, जिसके बाद 23 अक्तूबर की सुबह नदी किनारे उसका शव बरामद हुआ। सूचना पर थाना प्रभारी प्रीतम तिवारी और चौकी इंचार्ज अमित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।परिजनों ने गौरव की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी प्रीतम तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं मिली है। मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है।