Prayagraj News: विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर लगा रक्तदान शिविर

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विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर सुनहरा भविष्य विकास समिति की ओर से आरके कॉलेज ऑफ फार्मेसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एएनएचए ब्लड बैंक सिविल लाइंस ने रक्तदान पूर्ण कराया। कुल 15 यूनिट रक्त का दान किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कलाकृतियों, पोस्टर और रंगोली के माध्यम से फार्मासिस्टों की भूमिका का बखान किया गया। छात्र अंशु, रियांशु के साथ अन्य विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस दौरान अनुज शुक्ला, दिलीप कुमार, कार्तिकेय मिश्रा, पंकज चतुर्वेदी, डाॅ. सीएस सिंह आदि मौजूद रहे।