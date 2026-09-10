Prayagraj News: भाकियू अराजनीतिक ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

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भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने मंगलवार को तहसील परिसर में मासिक किसान पंचायत आयोजित की। इसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान के आह्वान पर यह पंचायत हर माह 9 तारीख को तहसील स्तर पर होती है। इसी क्रम में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम संदीप तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तहसील क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई। इस मौके पर प्रदेश विधिक सलाहकार राहुल जमींदार, यमुनापार जिलाध्यक्ष विजय पांडे और संगठन मंत्री घनश्याम तिवारी उपस्थित रहे। अखिलेश पांडे, सुरेश, वित्तमन्यु और दिगंबर सहित कई अन्य किसान भी पंचायत में शामिल हुए।