Prayagraj News: भाजपाइयों ने देश के विकास में योगदान का लिया संकल्प

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माैके पर जिला मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी, शंभू नाथ पटेल, राम पलट पटेल, मिठाई लाल गौतम, विजय सिंह, राज कुमार गुप्ता आदि रहे। इधर, करछना में भाजपा यमुनापार जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी, प्रदीप पांडेय, आनंद तिवारी, हरिकृष्ण पांडेय आदि रहे।मन की बात में युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेशभाजपा यमुनापार के मन की बात जिला संयोजक दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने रविवार को बूथ संख्या 296 पर कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ''मन की बात'' कार्यक्रम सुना। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने और सकारात्मक दिशा में बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का संकल्प दोहराया।प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों का भी उल्लेख किया। उन्होंने देशवासियों को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं दीं। दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि मन की बात राष्ट्रसेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला संवाद है। मौके पर किसान मोर्चा जिला मंत्री वीरेन्द्र सिंह पटेल, सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी, इन्द्रसेन सिंह, लाला केसरवानी, विजय, राहुल आदि रहे।चुनाव में जुटने का आह्वानकार्यकर्ताओं ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम सुना। मंडल अध्यक्ष मनोज पाठक ने आगामी चुनाव के लिए जुटने को कहा। उन्होंने बूथ संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। संचालन मंडल महामंत्री धर्मराज बिंद ने किया। इस मौके पर विवेक दुबे, विजय बिंद, राजेश बिंद, सुशील शर्मा, श्यामलाल पटेल और राजेंद्र प्रसाद मौर्य आदि रहे।