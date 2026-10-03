प्रयागराज : मां की डांट से नाराज होकर घर से निकले तीन नाबालिग, वाराणसी में मिले; पुलिस ने ऐसे खोज निकाला

बहरिया थाना क्षेत्र से लापता हुई दो नाबालिग बहनों और उनके 10 वर्षीय भाई को पुलिस ने छह दिन बाद वाराणसी से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय किशोरी मां की डांट से नाराज थी। वह अपनी 14 वर्षीय छोटी बहन और 10 वर्षीय भाई को साथ लेकर घर से निकल गई थी। 27 सितंबर को तीनों के लापता होने की शिकायत पर बहरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की छह टीमें गठित की गईं।

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