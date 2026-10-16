Prayagraj News: रोशनी से जगमगाया बाघंबरी क्षेत्र, सामाजिक सरोकारों की चौकियों ने मोहा मन

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बाघंबरी गद्दी से पूजन के बाद रथ पर सवार होकर निकले प्रभु राम-सिया संग लखन भक्तों को दर्शन देते रहे। लोगों ने पुष्प वर्षा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। श्री रामलीला कमेटी की ओर से 51 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत पंचमी तिथि पर रामदल निकाला गया। भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान के रथ के साथ निकली शोभायात्रा में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सरोकारों की झलक भी देखने को मिली। विभिन्न चौकियों पर धार्मिक व आध्यात्मिक विषयों के साथ आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, पर्यावरण संरक्षण और अग्नि सुरक्षा जैसे विषयों को प्रदर्शित किया गया।वहीं रामदल में राधा-कृष्ण, शिव तांडव, कृष्ण-सुदामा, राम दरबार की चौकी ने भी खूब लुभाया। दल पुलिस चौकी से लालता स्वीट हाउस, लेबर चौराहा, बजरंग चौराहा, बाघंबरी मार्ग होते हुए देर रात तुलसी पार्क पर पहुंचकर समाप्त हुआ। कमेटी के संरक्षक व विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने आचार्यों के नेतृत्व में रथ पर विराजमान भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान का षोडशोपचार पूजन किया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का अल्लापुर रामलीला से तीन पीढ़ियों से जुड़ाव रहा है। रामलीला का मंचन सामाजिक समरसता और सद्भाव को बढ़ावा देता है।इस मौके पर अरविंद मोहन जायसवाल, पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, पूर्व विधायक सुरेश त्रिपाठी, श्रीशंकर, ऋषिशंकर द्विवेदी, सतीश गुप्ता, चंदन भट्ट, आचार्य राजेश त्रिपाठी, शशि शेखर तिवारी, सुरेंद्र नाथ मिश्र, कमलेश दुबे, भानु पटेल, वीरेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे।-लेबर चौराहा, बजरंग चौराहा, पीनी की टंकी व तिरंगा चौराहा के आसपास छोटे-बड़े झूले महिलाओं-बच्चों की पहली पसंद बने रहे। फास्ट फूड के स्टॉलों पर देर रात तक महिलाओं, युवाओं व बच्चों की मौजूदगी दिखाई दी।-पोस्ट वार्डन अनिल त्रिवेदी व डिप्टी पोस्ट वार्डन राजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में रामदल के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में सिविल डिफेंस की स्थानीय इकाई ने भी सहयोग किया।