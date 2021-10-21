Prayagraj News: जमीन के विवाद में मारपीट और फायरिंग, युवक को बनाया बंधक

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आरोप है कि पांच नामजद समेत आधा दर्जन लोगों ने अधेड़ और उसके भतीजे पर हमला किया। फायरिंग में गोली बाल-बाल बचते हुए निकल गई। लाठी-डंडों से हुए हमले में उदयराज सिंह के पैर में गंभीर चोट आई। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों पर रुपये और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया। उदयराज सिंह अपने भतीजे समर बहादुर सिंह के साथ खेत की ओर जा रहे थे। तभी नीबी खोभार के प्रधान पति शेरा यादव समेत पांच नामजद लोगों ने उन्हें घेर लिया।मारपीट के बाद हमलावरों ने समर बहादुर सिंह को जबरन अपने घर में बंधक बना लिया। सूचना पर एसीपी झूंसी अरुण पाराशर और इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार कश्यप पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने युवक को सकुशल मुक्त कराया और दो आरोपियों को हिरासत में लिया। पीड़ित की तहरीर पर पांच नामजद समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीपी अरुण पाराशर ने बताया कि दूसरे पक्ष ने भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच जारी है।