प्रयागराज : एएनटीएफ ने एक करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ आरोपी को लखनऊ से पकड़ा, दो फरार
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रयागराज और लखनऊ की संयुक्त टीम ने लखनऊ से 468 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी सारूफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाराबंकी से हेरोइन लाकर लखनऊ और आसपास के जिलों में सप्लाई करता था।
विस्तार
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रयागराज और लखनऊ की संयुक्त टीम ने लखनऊ से 468 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी सारूफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाराबंकी से हेरोइन लाकर लखनऊ और आसपास के जिलों में सप्लाई करता था। उसके दो साथी अभी फरार हैं। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत तकरीबन एक करोड़ रुपये आंकी गई है।
एएनटीएफ के अनुसार, टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार के मलेसेमऊ रोड स्थित बड़ी मजार/मेला ग्राउंड के पास एक मादक पदार्थ तस्कर आने वाला है। सूचना पर प्रयागराज एएनटीएफ प्रभारी उपनिरीक्षक सत्येंद्र प्रधान, उपनिरीक्षक विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल सत्येश राय, कांस्टेबल नीरज पांडेय, हेड कांस्टेबल सौरभ कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल मो. तारिक की टीम और लखनऊ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर सारूफ को पकड़ लिया।
पूछताछ में पता चला कि आरोपी बाराबंकी के थाना जैदपुर गांव टिकरा उसमा का निवासी है।तलाशी के दौरान उसके पास से हेरोइन के अलावा एक बाइक, मोबाइल फोन और 220 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में सारूफ ने बताया कि वह गांव के रहने वाले मोहम्मद अंसार और मो. सद्दाम के साथ मिलकर बाराबंकी से हेरोइन लाता था और लखनऊ समेत आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई करता था। मामले में एएनटीएफ की टीम मो. अंसार और मो. सद्दाम की तलाश में जुटी हुई है।