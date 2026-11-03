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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Amar Ujala Carnival – The evening in the 'Sangam City' lit up with the melodies and music of little stars.

प्रयागराज : अमर उजाला कार्निवाल- नन्हे सितारों के सुर-साज से रोशन हुई संगमनगरी की शाम

Tue, 03 Nov 2026 03:40 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 03 Nov 2026 03:40 PM IST
सार

किसी ने नृत्य की मनमोहक मुद्राओं से दर्शकों का दिल जीता तो किसी ने अपनी सुरीली आवाज से माहौल को संगीतमय बना दिया। कहीं शिव-पार्वती के रूप में भक्ति की छटा बिखरी तो कहीं सूफियाना संगीत ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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Amar Ujala Carnival – The evening in the 'Sangam City' lit up with the melodies and music of little stars.
अमर उजाला कार्निवाल में प्रस्तुति देतीं कलाकार। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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किसी ने नृत्य की मनमोहक मुद्राओं से दर्शकों का दिल जीता तो किसी ने अपनी सुरीली आवाज से माहौल को संगीतमय बना दिया। कहीं शिव-पार्वती के रूप में भक्ति की छटा बिखरी तो कहीं सूफियाना संगीत ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था अमर उजाला शुभ-लाभ शॉपिंग कार्निवल की चौथी निशा का, जहां सोमवार शाम शहर के नन्हे कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से मंच को रोशन कर दिया। हर प्रस्तुति के साथ तालियों की गूंज बढ़ती रही और दर्शक कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे।

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कार्निवल का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर गणेश केसरवानी ने किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज देश की सामूहिक शक्ति और विविध संस्कृतियों के संगम का केंद्र है। उन्होंने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए स्वदेशी वस्तुओं के साथ स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की।

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सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा ने कहा कि अमर उजाला बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध करा रहा है। ऐसे आयोजन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी देते हैं। इस मौके पर बघेल ग्रुप की ओर से राम नगीना सिंह, गौरव बघेल, रवि बघेल के अलावा व्यापारी नेता पवन कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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Amar Ujala Carnival – The evening in the 'Sangam City' lit up with the melodies and music of little stars.
अमर उजाला कार्निवाल में बोलते महापौर गणेश केसरवानी। - फोटो : अमर उजाला ।

शिव-पार्वती नृत्य से शुरुआत फिर गीत-संगीत की बही सरिता

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आगाज शिव-पार्वती नृत्य से हुआ। इसके बाद प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ तो मंच पर हुनर दिखाने के लिए बाल कलाकारों में उत्साह नजर आया। शान्वी बोस ने मेरे ढोलना सुन पर नृत्य प्रस्तुत किया जबकि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से अदिति मिश्रा एंड टीम ने कचौड़ी गली सुन कइल बलमु की संगीतमय प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया।

उन्नति ने बरसाने की छोरी, प्रिशा और अनिका गुप्ता ने जब जिद पर आ गई पार्वती, यशिका सिंह ने मेरे प्रभु राम आए हैं और आर्या ने राम आएंगे गीत पर नृत्य कर भक्ति और उत्साह के रंग बिखेरे। कार्तिक की बोल बम और पार्णिका की चूड़ी मजा न देगी पर दी गई प्रस्तुतियों को भी दर्शकों ने सराहा। प्रियांशी श्रीवास्तव ने ये क्या बात है आज की चांदनी में गीत के जरिये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दृश्या जैन ने भी नृत्य की प्रस्तुति दी। अरविंद सोनकर और दिव्य प्रताप मौर्य ने गायन से समां बांधा। कीर्ति एंड ग्रुप के समूह नृत्य ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया।

Amar Ujala Carnival – The evening in the 'Sangam City' lit up with the melodies and music of little stars.
अमर उजाला कार्निवाल में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। - फोटो : अमर उजाला।

ईशान और अचिंत्या की सूफियाना प्रस्तुति ने जीता दिल

कार्निवल में ईशान मिश्रा और उनके छोटे भाई अचिंत्या मिश्रा ने छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइ के..., तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना... की मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों भाइयों की सुरमयी जुगलबंदी ने माहौल को सूफियाना रंग में रंग दिया। उनकी प्रस्तुति में शुभम द्विवेदी और मोहम्मद फैज ने कोरस से साथ दिया। उदय चंद्रा ने तबले और आदित्य चंद्रा ने ढोल पर संगत कर प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया। ईशान एंड ग्रुप ने भी सूफी संगीत की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरीं।

बच्चों ने झूलों का भी उठाया आनंद

कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खानपान और मनोरंजन का भी लोगों ने भरपूर आनंद लिया। बच्चे विभिन्न झूलों पर झूलते नजर आए।

कलाकारों के लिए आज पंजीकरण कराने का आखिरी मौका

अमर उजाला शुभ-लाभ शॉपिंग कार्निवल में अपनी प्रतिभा दिखाने के इच्छुक कलाकार भी निशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए डांस, शास्त्रीय नृत्य और संगीत संस्थाओं से जुड़े प्रतिभागी अपना नाम, उम्र और मोबाइल नंबर 9675897474 व 9675897416 व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर पंजीकरण करा सकते हैं।

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