प्रयागराज : अमर उजाला कार्निवाल- नन्हे सितारों के सुर-साज से रोशन हुई संगमनगरी की शाम

ईशान और अचिंत्या की सूफियाना प्रस्तुति ने जीता दिल

कार्निवल में ईशान मिश्रा और उनके छोटे भाई अचिंत्या मिश्रा ने छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइ के..., तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना... की मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों भाइयों की सुरमयी जुगलबंदी ने माहौल को सूफियाना रंग में रंग दिया। उनकी प्रस्तुति में शुभम द्विवेदी और मोहम्मद फैज ने कोरस से साथ दिया। उदय चंद्रा ने तबले और आदित्य चंद्रा ने ढोल पर संगत कर प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया। ईशान एंड ग्रुप ने भी सूफी संगीत की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरीं।

बच्चों ने झूलों का भी उठाया आनंद

कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खानपान और मनोरंजन का भी लोगों ने भरपूर आनंद लिया। बच्चे विभिन्न झूलों पर झूलते नजर आए।

कलाकारों के लिए आज पंजीकरण कराने का आखिरी मौका

अमर उजाला शुभ-लाभ शॉपिंग कार्निवल में अपनी प्रतिभा दिखाने के इच्छुक कलाकार भी निशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए डांस, शास्त्रीय नृत्य और संगीत संस्थाओं से जुड़े प्रतिभागी अपना नाम, उम्र और मोबाइल नंबर 9675897474 व 9675897416 व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर पंजीकरण करा सकते हैं।