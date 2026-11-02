अमर उजाला कार्निवाल : बच्चों की सुर-साधना पर ठहर गईं शहरवासियों की निगाहें

कलाकारों के लिए मुफ्त पंजीकरण का मौका

अमर उजाला शुभ-लाभ शॉपिंग कार्निवल में अपनी प्रतिभा दिखाने के इच्छुक कलाकारों और संगीत संस्थाओं के लिए मुफ्त पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक प्रतिभागी अपना नाम, उम्र और मोबाइल नंबर 9675897474 व 9675897416 व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर पंजीकरण करा सकते हैं।

बच्चों की अठखेलियों को कैमरे में कैद करते रहे अभिभावक

कार्निवल में बच्चों की खुशियों को यादगार बनाने के लिए अभिभावक भी उत्साहित नजर आए। कोई अपने बच्चे की नृत्य प्रस्तुति को मोबाइल में कैद करता दिखा तो कोई झूलों पर मस्ती करते बच्चों की तस्वीरें खींचता रहा। रेल, ऊंट की सवारी और जंपिंग झूलों का आनंद लेते बच्चों की अठखेलियों को कैमरे में संजोने की होड़ लगी रही। अभिभावकों के लिए बच्चों की मुस्कान और उनकी मस्ती के यह पल अनमोल यादें बन गए।

रेल-ऊंट पर आनंद लेते नजर आए बच्चे

कार्निवल में रेल और ऊंट की सवारी के साथ बच्चों ने उछल-कूद वाले झूलों का भी खूब आनंद लिया। रंग-बिरंगे झूलों पर मस्ती करते बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्निवल में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मनोरंजन के इन आकर्षणों ने भी लोगों का ध्यान खींचा।