{"_id":"628fd245303ec1634f61299a","slug":"allahabad-high-court-relief-to-five-including-relatives-of-former-uttarakhand-cm-in-chithera-land-scam","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Allahabad High Court : चिटहेरा भूमि घोटाले में उत्तराखंड के पूर्व सीएम के रिश्तेदारों सहित पांच को राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 27 May 2022 02:48 AM IST