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इलाहाबाद हाईकोर्ट : प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-वन भर्ती परीक्षा 17 नवंबर को, 10 शहरों  में बनाए जाएंगे केंद्र

Sat, 14 Nov 2026 05:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Nov 2026 05:38 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-वन भर्ती परीक्षा-2026 का प्रथम चरण 17 नवंबर को आयोजित होगा। परीक्षा प्रदेश के 10 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर होगी।

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Allahabad High Court: Private Secretary Grade-I recruitment exam to be held on November 17
परीक्षा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-वन भर्ती परीक्षा-2026 का प्रथम चरण 17 नवंबर को आयोजित होगा। परीक्षा प्रदेश के 10 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर होगी। परीक्षा का आयोजन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) कराएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले पंजीकृत अभ्यर्थियों की सिटी इंटिमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। परीक्षा आगरा, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी में होगी। सिटी स्लिप नहीं मिलने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 9986638901 या ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी है। 

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