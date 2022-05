{"_id":"62869155b22143300a049920","slug":"allahabad-high-court-order-one-lakh-fine-on-the-petitioner-instruction-to-hand-over-the-possession-of-the-house","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Allahabad High Court Order: याची पर एक लाख का जुर्माना मकान का कब्जा सौंपने का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 20 May 2022 03:20 AM IST