{"_id":"62869ade11c3c25fad4880bb","slug":"allahabad-high-court-asked-chief-secretary-why-so-many-cases-are-pending-in-the-education-department","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Allahabad High Court Asked: मुख्य सचिव बताएं कि शिक्षा विभाग के इतने मुकदमे क्यों लंबित हैं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 20 May 2022 01:00 AM IST