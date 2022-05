{"_id":"62840027d986ed242f4a5749","slug":"admit-card-issued-for-state-university-s-annual-examinations","type":"story","status":"publish","title_hn":"राज्य विवि की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रवेशपत्र जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 18 May 2022 01:36 AM IST