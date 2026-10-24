Prayagraj News: टेनिस प्रतियोगिता में अभ्युदय सिंह ने फाइनल में बनाई जगह

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बालक एकल वर्ग के फाइनल में उत्तर प्रदेश के अभ्युदय सिंह और ऋषि यादव ने अपनी जगह पक्की की। अभ्युदय सिंह ने दिल्ली के सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य द्रॉल को 6-2, 6-4 से हराया। उत्तर प्रदेश के तीसरी वरीयता प्राप्त ऋषि यादव ने तेलंगाना के आठवीं वरीयता प्राप्त राघव प्रभु को 6-2, 7-6 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।बालक युगल फाइनल में दिल्ली के तीसरी वरीयता प्राप्त ज्ञानश मनचंदा और उत्तर प्रदेश के अनय पांडे की जोड़ी ने खिताब जीता। इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के अभ्युदय सिंह व अनिरुद्ध कुमार को 6-3, 7-5 से हराया। यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी रहा।बालिका युगल फाइनल में मध्य प्रदेश की शीर्ष वरीयता प्राप्त अस्मि रघुवंशी व मनुस्मृति सिंह की जोड़ी ने जीत हासिल की। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तीसरी वरीयता प्राप्त आशी शमशेरी व आइरा की जोड़ी को 6-4, 6-1 से पराजित किया। इस जीत के साथ उन्होंने बालिका युगल का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट का आयोजन टेनिस डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी व इलाहाबाद जिमखाना टेनिस अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है।