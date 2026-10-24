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Prayagraj News: टेनिस प्रतियोगिता में अभ्युदय सिंह ने फाइनल में बनाई जगह

Sat, 24 Oct 2026 02:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 24 Oct 2026 02:25 AM IST
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Abhyuday Singh has secured a spot in the final of the tennis tournament.
बालक अंडर-18 युगल विजेता व उपविजेता के साथ मुख्य अतिथि संदीप मोहनलाल, यतेंद्र सिंह और राकेश बग्
दीवान जगत मोहन लाल मेमोरियल एआईटीए नेशनल सीरीज़ अंडर-18 टेनिस टूर्नामेंट में शुक्रवार को बालक वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले संपन्न हुए। इसके साथ ही बालक व बालिका युगल वर्ग के फाइनल भी खेले गए। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि संदीप मोहनलाल रहे।
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बालक एकल वर्ग के फाइनल में उत्तर प्रदेश के अभ्युदय सिंह और ऋषि यादव ने अपनी जगह पक्की की। अभ्युदय सिंह ने दिल्ली के सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य द्रॉल को 6-2, 6-4 से हराया। उत्तर प्रदेश के तीसरी वरीयता प्राप्त ऋषि यादव ने तेलंगाना के आठवीं वरीयता प्राप्त राघव प्रभु को 6-2, 7-6 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।
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बालक युगल फाइनल में दिल्ली के तीसरी वरीयता प्राप्त ज्ञानश मनचंदा और उत्तर प्रदेश के अनय पांडे की जोड़ी ने खिताब जीता। इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के अभ्युदय सिंह व अनिरुद्ध कुमार को 6-3, 7-5 से हराया। यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी रहा।
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बालिका युगल खिताब
बालिका युगल फाइनल में मध्य प्रदेश की शीर्ष वरीयता प्राप्त अस्मि रघुवंशी व मनुस्मृति सिंह की जोड़ी ने जीत हासिल की। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तीसरी वरीयता प्राप्त आशी शमशेरी व आइरा की जोड़ी को 6-4, 6-1 से पराजित किया। इस जीत के साथ उन्होंने बालिका युगल का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट का आयोजन टेनिस डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी व इलाहाबाद जिमखाना टेनिस अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है।
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