Prayagraj News: प्रयागराज-वाराणसी-अयोध्या सर्किट के हिसाब से तैयार होगी परिवहन योजना

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इस बार तैयारियां एक माह पहले शुरू कर दी गईं हैं। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम के निर्देश पर माघ मेला से जुड़े सभी कार्यों के टेंडर एक माह पहले ही जारी कर दिए गए हैं। मंडलायुक्त माघ मेला की तैयारियों को लेकर चार बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि पिछले माघ मेले के मुकाबले इस बार प्रयागराज-वाराणसी-अयोध्या से जुड़े मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी।मंडलायुक्त ने रेलवे के अफसरों से कहा है कि अतिरिक्त ट्रेनों के रेक की व्यवस्था पहले से करके रखें। पिछले साल के मुकाबले इस बार 10 फीसदी अतिरिक्त इंतजाम रखें। वहीं, रोडवेज के अफसरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रयागराज-अयोध्या-वाराणसी सर्किट पर बसों के संचालन की जो व्यवस्था पिछले साल की गई थी, इस बार 10 फीसदी अतिरिक्त व्यवस्था कर लें। मंडलायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अक्तूबर में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लें और माघ मेला से जुड़े विकास कार्य शुरू करा दें।मंडलायुक्त ने बताया कि माघ मेला को झूंसी की ओर विस्तार देने की तैयारी है। सेक्टरों का क्षेत्रफल भी इस बार बढ़ सकता है। मेला क्षेत्र का विस्तार होने की स्थिति में घाटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।