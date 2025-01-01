Prayagraj News: 15 हजार रुपये के तकादे से नाराज होकर किशोर की हुई थी हत्या

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गंभीर रूप से घायल शांतनु के गिरने के बाद आरोपी उसे मरा समझकर नाले में फेंककर भाग गए। बाद में नाले में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। झूंसी पुलिस ने बुधवार, सात अक्तूबर को लोटा नाला, सोहन आश्रम के पास से मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक चापड़ और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।डीसीपी नगर सागर जैन के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में उज्ज्वल सेनगुप्ता पुत्र पीयूष सेनगुप्ता निवासी आवास विकास योजना तीन, झूंसी, अखिलेश भारतीया उर्फ छोटू पासी पुत्र हरिश्चंद्र भारतीया निवासी खरका टोला, छतनाग और दिव्यांश निषाद उर्फ हर्ष निषाद पुत्र वीरेंद्र निषाद निवासी गंगादीप कॉलोनी, छतनाग रोड शामिल हैं।पुलिस के मुताबिक, उज्ज्वल सेनगुप्ता ने करीब पांच महीने पहले शांतनु से 15 हजार रुपये उधार लिए थे। शांतनु रुपये वापस करने के लिए लगातार तकादा कर रहा था। इसी बात को लेकर उज्ज्वल नाराज था। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शांतनु को रास्ते से हटाने की साजिश रची।दस दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन, तब कहां पता था आखिरी होगी खुशियों की शाम : कोहना बस्ती निवासी शांतनु दुबे ने महज दस दिन पहले ही परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। घर में खुशियां थीं लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसका आखिरी जन्मदिन होगा।25 सितंबर को जन्मदिन के दिन शांतनु सुबह जल्दी उठा। स्नान-ध्यान के बाद मंदिर में दर्शन करने गया। शाम को परिजनों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। परिवार के मुताबिक, उस दिन शांतनु बेहद खुश था। जन्मदिन की खुशियों के दस दिन बाद सोमवार रात उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में कुछ दिन पहले जन्मदिन की खुशियां थीं, वहां मंगलवार से मातम पसरा हुआ है। मंगलवार की देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शांतनु का अंतिम संस्कार कर दिया गया।