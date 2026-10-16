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Prayagraj News: याकूबपुर में सजा है माता का दरबार

Fri, 16 Oct 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 16 Oct 2026 02:49 AM IST
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A shrine to the Mother Goddess has been set up in Yakubpur
जगतपुर फोटो। क्षेत्र के याकूबपुर गांव में मां के दरबार में बैठे भक्तगण
क्षेत्र के याकूबपुर में पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विधि विधान से पूजन-अर्चन किया गया। नव दुर्गा पूजा समिति याकूबपुर की ओर से आयोजित 23वें पूजनोत्सव को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मां के दरबार में शीश झुकाने और सुख-समृद्धि की कामना के लिए श्रद्धालुओं की आस्था आयोजन का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। मौके पर अनिल कुमार विश्वकर्मा, राजेंद्र कुमार, सुरेश कुमार पटेल, इंद्र बहादुर पटेल, सत्यदेव, अनुज कुमार, अजय कुमार आदि रहे।
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