Prayagraj News: याकूबपुर में सजा है माता का दरबार

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क्षेत्र के याकूबपुर में पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विधि विधान से पूजन-अर्चन किया गया। नव दुर्गा पूजा समिति याकूबपुर की ओर से आयोजित 23वें पूजनोत्सव को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मां के दरबार में शीश झुकाने और सुख-समृद्धि की कामना के लिए श्रद्धालुओं की आस्था आयोजन का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। मौके पर अनिल कुमार विश्वकर्मा, राजेंद्र कुमार, सुरेश कुमार पटेल, इंद्र बहादुर पटेल, सत्यदेव, अनुज कुमार, अजय कुमार आदि रहे।