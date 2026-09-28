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Prayagraj News: पीएचडी की 959 सीटों पर 4823 दावेदार, एक सीट पर पांच अभ्यर्थी

Mon, 28 Sep 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 28 Sep 2026 02:31 AM IST
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4,823 contenders for 959 PhD seats; five candidates per seat.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। 959 सीटों के लिए कुल 4823 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी एक सीट पर औसतन पांच दावेदार हैं। 45 विषयों में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब विश्वविद्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच की जाएगी।
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पंजीकरण और शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी तरह की त्रुटि सुधारने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया है।
इसके बाद विषयवार उपलब्ध सीटों और पात्र अभ्यर्थियों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।
कुल 959 सीटों में सबसे अधिक 470 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में हैं। संबद्ध महाविद्यालयों में एडीसी की हिस्सेदारी 203 सीटों के साथ सबसे अधिक है। सीएमपी में 89 सीटें हैं। इसके अलावा एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 46, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 36 और ईसीसी में 34 सीटें हैं। एसपीएम में 27, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में 23, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में 12, हमीदिया डिग्री कॉलेज में 11 और आरटीएमएम में आठ सीटें निर्धारित हैं। इस बार पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं।
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