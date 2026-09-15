Prayagraj News: 369 दिव्यांग बच्चे उपकरण के लिए चिह्नित
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 15 Sep 2026 02:23 AM IST
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श्री बृजमंगल सिंह इंटर कॉलेज रामपुर में सोमवार को मेजरमेंट कैंप का आयोजन हुआ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के निर्देशन में यह शिविर लगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण दिए जाएंगे। एलिम्को कानपुर के सहयोग से बच्चों का परीक्षण किया गया। शिविर में कुल 373 बच्चों का परीक्षण हुआ। इनमें से 369 दिव्यांग बच्चों को उपकरण के लिए चिह्नित किया गया। पीएम श्री योजना के 40 बच्चे भी इसमें शामिल थे। इस मौके पर विकास पांडेय, एलिम्को पुनर्वास विशेषज्ञ आदर्श द्विवेदी, प्राची कुशवाहा, ऑडियोलॉजिस्ट सजीव कुमार, आशू शुक्ला, ओम द्विवेदी, खंड शिक्षा अधिकारी शैलपति यादव और प्रधानाचार्य मनीष कुमार तिवारी आदि रहे।
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