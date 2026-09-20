प्रयागराज : ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

भीरपुर क्षेत्र के पचदेवरा गांव में रविवार को ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुधांशु शुक्ला पुत्र सूर्यकांत शुक्ला के रूप में हुई है। वह तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। परिजनों के अनुसार, सुधांशु शुक्ला का वर्ष 2011 से मानसिक बीमारी का इलाज प्रयागराज स्थित एक चिकित्सक के यहां चल रहा था। रविवार को करीब 12:30 बजे वह घर से निकले थे। इसके बाद ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई।

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मृतक की पत्नी अनीता देवी हैं। उनकी दो बेटियां महक शुक्ला (10) और भूमि शुक्ला (8) हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक की पत्नी अनीता देवी हैं। उनकी दो बेटियां महक शुक्ला (10) और भूमि शुक्ला (8) हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया।