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Prayagraj News: राइस मिल की दीवार तोड़कर 30 लोग जबरन घुसे

Fri, 13 Nov 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 13 Nov 2026 02:32 AM IST
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30 people broke through a wall and forced their way into the rice mill
खपटिहा गांव में राइस मिल की बाउंड्री तोड़ते हुए लोग
क्षेत्र के खपटिहा गांव में बुधवार दोपहर एक राइस मिल में जबरन घुसने का मामला सामने आया है। करीब 30 लोगों ने मिल की दीवार तोड़कर परिसर में प्रवेश किया। मिल मालिक राजबली ने आरोप लगाया कि 11 नवंबर को शारदा प्रसाद अपनी पुत्री समेत करीब 30 लोगों के साथ मिल पर पहुंचे।
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उन्होंने दीवार तोड़कर जबरन परिसर में प्रवेश किया और अंदर बैठ गए। विरोध करने पर राजबली और उनके भाई ओमप्रकाश को जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी कुछ लोगों ने कहासुनी और छीनाझपटी की कोशिश की।
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स्थिति बिगड़ती देख थानाध्यक्ष खीरी वीर प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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