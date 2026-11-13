Prayagraj News: राइस मिल की दीवार तोड़कर 30 लोग जबरन घुसे

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उन्होंने दीवार तोड़कर जबरन परिसर में प्रवेश किया और अंदर बैठ गए। विरोध करने पर राजबली और उनके भाई ओमप्रकाश को जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी कुछ लोगों ने कहासुनी और छीनाझपटी की कोशिश की। विज्ञापन

स्थिति बिगड़ती देख थानाध्यक्ष खीरी वीर प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने दीवार तोड़कर जबरन परिसर में प्रवेश किया और अंदर बैठ गए। विरोध करने पर राजबली और उनके भाई ओमप्रकाश को जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी कुछ लोगों ने कहासुनी और छीनाझपटी की कोशिश की।स्थिति बिगड़ती देख थानाध्यक्ष खीरी वीर प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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क्षेत्र के खपटिहा गांव में बुधवार दोपहर एक राइस मिल में जबरन घुसने का मामला सामने आया है। करीब 30 लोगों ने मिल की दीवार तोड़कर परिसर में प्रवेश किया। मिल मालिक राजबली ने आरोप लगाया कि 11 नवंबर को शारदा प्रसाद अपनी पुत्री समेत करीब 30 लोगों के साथ मिल पर पहुंचे।