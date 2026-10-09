Prayagraj News: सहायक आचार्य के 1936 पदों के लिए सवा लाख दावेदार

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औसतन एक पद के लिए लगभग 65 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। आवेदन प्रक्रिया सात अक्तूबर को पूरी हो गई। अभ्यर्थियों को आवेदन में हुई त्रुटियों में संशोधन के लिए 11 अक्तूबर तक का समय दिया गया है। चयन आयोग ने सहायक आचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर को प्रस्तावित की है। आयोग स्तर पर परीक्षा की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं। उप सचिव एवं पीआरओ संजय कुमार सिंह के अनुसार, लगभग सवा लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।वर्ष 2022 में विज्ञापन संख्या-51 के तहत सहायक आचार्य के 1017 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तब करीब एक लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 910 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जबकि बीएड के 107 पदों की भर्ती अभी अटकी हुई है। इस बार पदों की संख्या पिछली भर्ती से लगभग दोगुनी होने के बावजूद आवेदकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक आचार्य बनने के लिए अभ्यर्थियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।