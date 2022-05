{"_id":"6277f782235c970d576dfb56","slug":"106-junior-engineers-who-were-demoted-to-the-posts-of-clerks-fell-ill-together-went-on-medical-leave","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज : लिपिक के पदों पर पदावनत हुए 106 जेई एक साथ हुए बीमार, मेडिकल लीव पर गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 09 May 2022 06:32 AM IST