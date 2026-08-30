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Prayagraj News: कीटनाशक पानी से 10 क्विंटल मछलियां मरीं
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:19 AM IST
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कौंधियारा ओस गांव में कीटनाशक पानी से मछलियां मरीं,।।*
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कौंधियारा। ओसा गांव में एक तालाब में कीटनाशक युक्त पानी बहने से करीब 10 क्विंटल मछलियां मर गईं। इससे मछली पालक शंकर लाल भारतीया को करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि खेतों में भरा कीटनाशक मिला पानी बहकर तालाब में पहुंच गया था। पानी के जहरीला होने के कारण तालाब की मछलियां मर गईं। पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन और मत्स्य विभाग से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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