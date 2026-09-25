Aligarh News: रील बनाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया युवक

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प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि कलुवा निवासी प्रकाश पुत्र कन्हैया दोपहर में स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर रील बना रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। घायल प्रकाश को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

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दिल्ली-कानपुर रेलवे ट्रैक पर कलुवा रेलवे स्टेशन के पास बुधवार दोपहर रील बनाने के दौरान एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।