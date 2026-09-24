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Aligarh News: अवतार नगर में युवक ने फंदे से लटककर दी जान

Thu, 24 Sep 2026 02:49 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:49 AM IST
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Youth hangs himself to death in Avatar Nagar
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
सासनीगेट क्षेत्र के अवतार नगर में मंगलवार रात युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया।
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अवतार नगर निवासी ललित (23) मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक, वह पिछले कुछ दिनों से गुमसुम रह रहा था। मंगलवार रात वह अपने कमरे में था। कुछ देर बाद परिजन कमरे में पहुंचे तो उसे फंदे पर लटका देखकर उनके होश उड़ गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।
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सीओ संजीव कुमार के मुताबिक प्रथमदृष्टया युवक के मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है। हालांकि आत्महत्या की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो
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