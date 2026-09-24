Aligarh News: अवतार नगर में युवक ने फंदे से लटककर दी जान

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अवतार नगर निवासी ललित (23) मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक, वह पिछले कुछ दिनों से गुमसुम रह रहा था। मंगलवार रात वह अपने कमरे में था। कुछ देर बाद परिजन कमरे में पहुंचे तो उसे फंदे पर लटका देखकर उनके होश उड़ गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।सीओ संजीव कुमार के मुताबिक प्रथमदृष्टया युवक के मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है। हालांकि आत्महत्या की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो