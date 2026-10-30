Aligarh News: बैटरी चार्ज करते समय करंट से युवक की मौत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:40 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:40 AM IST
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मोहल्ला नगाइचपाड़ा में ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करते समय करंट लगने से 18 वर्षीय दुर्गेश की मौत हो गई। हादसा बुधवार रात उस समय हुआ, जब वह सुबह ई-रिक्शा चलाने के लिए बैटरी चार्ज कर रहा था।
परिजनों के अनुसार, दुर्गेश के पिता वीरेंद्र कुमार किराये पर ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। दुर्गेश टेंट की दुकान पर मजदूरी करता था और पिता का हाथ बंटाता था। बुधवार शाम वीरेंद्र ई-रिक्शा लेकर घर लौटे थे। रात में दुर्गेश ने सुबह ई-रिक्शा ले जाने के लिए बैटरी चार्ज करने को बिजली का तार लगाया। इसी दौरान ई-रिक्शा में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
दुर्गेश दो बहनों और एक भाई में सबसे बड़ा था। उसकी मौत से मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले में मातम छा गया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। कोतवाल सुरेंद्र पांडेय ने बताया कि घटना उनके संज्ञान में नहीं है।
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परिजनों के अनुसार, दुर्गेश के पिता वीरेंद्र कुमार किराये पर ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। दुर्गेश टेंट की दुकान पर मजदूरी करता था और पिता का हाथ बंटाता था। बुधवार शाम वीरेंद्र ई-रिक्शा लेकर घर लौटे थे। रात में दुर्गेश ने सुबह ई-रिक्शा ले जाने के लिए बैटरी चार्ज करने को बिजली का तार लगाया। इसी दौरान ई-रिक्शा में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
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दुर्गेश दो बहनों और एक भाई में सबसे बड़ा था। उसकी मौत से मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले में मातम छा गया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। कोतवाल सुरेंद्र पांडेय ने बताया कि घटना उनके संज्ञान में नहीं है।
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