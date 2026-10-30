फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Youth abducted and beaten; one arrested

Aligarh News: युवक को अगवा कर पीटा, एक गिरफ्तार

Fri, 30 Oct 2026 02:49 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Youth abducted and beaten; one arrested
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
सोमवार रात मजदूरों का हिसाब कर लौट रहे राजुल अग्रवाल को कुछ लोगों ने अगवा कर पीटा। उन्हें गंभीर हालत में नौरंगाबाद क्षेत्र में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। राजुल अग्रवाल सोमवार रात करीब 11:15 बजे अपनी एक्टिवा पर बैठ रहे थे, तभी 4-5 युवकों ने उन्हें घेर लिया।
विज्ञापन


आरोप है कि तमंचा दिखाकर पिटाई करने के बाद उन्हें जबरन एक सफेद कार में डाल दिया गया। आरोपी मुंह ढककर उन्हें नौरंगाबाद की तरफ ले गए, जहां रास्ते में पीटा और छोड़ गए। राजुल ने राहगीर के फोन से परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सासनीगेट पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी निवासी हर्ष पुत्र मुरारीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी उपेंद्र मलिक ने बताया कि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed