Aligarh News: युवक को अगवा कर पीटा, एक गिरफ्तार

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आरोप है कि तमंचा दिखाकर पिटाई करने के बाद उन्हें जबरन एक सफेद कार में डाल दिया गया। आरोपी मुंह ढककर उन्हें नौरंगाबाद की तरफ ले गए, जहां रास्ते में पीटा और छोड़ गए। राजुल ने राहगीर के फोन से परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सासनीगेट पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी निवासी हर्ष पुत्र मुरारीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी उपेंद्र मलिक ने बताया कि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।

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सोमवार रात मजदूरों का हिसाब कर लौट रहे राजुल अग्रवाल को कुछ लोगों ने अगवा कर पीटा। उन्हें गंभीर हालत में नौरंगाबाद क्षेत्र में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। राजुल अग्रवाल सोमवार रात करीब 11:15 बजे अपनी एक्टिवा पर बैठ रहे थे, तभी 4-5 युवकों ने उन्हें घेर लिया।