Aligarh News: प्रेम प्रसंग में युवक ने खाया विषैला पदार्थ, उपचार के दौरान मौत

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खुशीपुरा के मजरा नगला तारा सिंह निवासी राजकुमार (20) पुत्र भूर सिंह ने बुधवार शाम विषैला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन-फानन छर्रा के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। अलीगढ़ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार रात राजकुमार ने दम तोड़ दिया।मृतक दो भाइयों में बड़ा था। मृतक के चाचा विपिन कुमार ने बताया कि राजकुमार का बुलंदशहर जिले के थाना रामघाट क्षेत्र के एक गांव की युवती से प्रेम करता था। आरोप है कि बुधवार सुबह युवती के पिता ने राजकुमार के मोबाइल पर फोन कर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि या तो वह खुद मर जाए, अन्यथा उसे गोली मार दी जाएगी। परिजनों का दावा है कि फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग राजकुमार के मोबाइल में मौजूद है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।