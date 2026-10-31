Aligarh News: वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव..परचा वापसी के बाद 10 प्रत्याशियों की तस्वीर साफ

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एएमयू वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अध्यक्ष पद पर छह छात्राओं के बीच मुकाबला होगा। उपाध्यक्ष पद पर चार और सचिव पद पर पांच प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। कैबिनेट पद के 21 में से 19 नामांकन मंजूर किए गए हैं। बृहस्पतिवार को दाखिल नामांकन पत्रों की शुक्रवार को जांच की गई। अध्यक्ष पद के सात में से एक, उपाध्यक्ष पद के पांच में से एक और कैबिनेट पद के नामांकनों में से कुछ निरस्त किए गए। चुनाव अधिकारी प्रो. नाजिया हसन ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की गई है। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्यूरोमैदान में उतरे उम्मीदवारअध्यक्ष पद : आयशा जमाल, तहूरा शकील, अनम रियाज, तमन्ना मुजफ्फर, मरियम नाज और रुकैया खान के नामांकन वैध पाए गए। फलक नाज का नामांकन निरस्त कर दिया गया।उपाध्यक्ष पद : आयशा खान, शमा फातिमा, सानिया सिराज और मरियम फातिमा चुनाव लड़ेंगी। मासूमा का नामांकन निरस्त हुआ।सचिव पद : जोया रहमान, मरियम जान, सानिया खान, रुकैया खातून और जैनब के नामांकन वैध पाए गए।कैबिनेट पद : सारिका शर्मा, आकिफा अंजुम, हबा मनाल, फातिमा हसन, जकिया मुर्तजा, सुमन सैयद, मसाइरा बानो, जुवेरिया रहमान, खुशबू परवीन, अमीना खानम, अनुष्का शर्मा, सबीहा, महवश, कोहिना राजपूत, अर्चना कुमारी, शिवानी कुमारी, दीपिका यादव और शाहीन अफरोज के नामांकन वैध घोषित किए गए। नाजिश जावेद, अर्नी शर्मा और उरूज फातिमा के नामांकन निरस्त किए गए।तीन नवंबर को भाषण, पांच को मतदानप्रत्याशी तीन नवंबर को वीमेंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में इस चुनाव से संबंधित अंतिम भाषण देंगे। पांच नवंबर को मतदान होगा। इसी दिन शाम छह बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना पूरी होने के बाद विजयी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे।