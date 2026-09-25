Aligarh News: सड़क के गड्ढे से बिगड़ा बाइक का संतुलन, महिला की गिरकर मौत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:12 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:12 AM IST
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टेंटी गांव रोड पर भानेरा नहर पुल के पास बृहस्पतिवार दोपहर बाइक से गिरकर 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।
सतलोनी निवासी विशाल नोएडा की निजी कंपनी में कार्यरत हैं। बृहस्पतिवार दोपहर वह पत्नी गुंजन (22) के साथ बाइक से किराये का कमरा देखने जा रहे थे। भानेरा नहर पुल के पास सड़क पर अचानक गड्ढे दिखाई देने पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया। गुंजन बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार गुंजन की शादी करीब तीन वर्ष पहले विशाल से हुई थी। उनका दस माह का बेटा है। हादसे की सूचना मिलते ही मायके और ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए। सीओ अभिषेक पटेल ने बताया है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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सतलोनी निवासी विशाल नोएडा की निजी कंपनी में कार्यरत हैं। बृहस्पतिवार दोपहर वह पत्नी गुंजन (22) के साथ बाइक से किराये का कमरा देखने जा रहे थे। भानेरा नहर पुल के पास सड़क पर अचानक गड्ढे दिखाई देने पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया। गुंजन बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार गुंजन की शादी करीब तीन वर्ष पहले विशाल से हुई थी। उनका दस माह का बेटा है। हादसे की सूचना मिलते ही मायके और ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए। सीओ अभिषेक पटेल ने बताया है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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