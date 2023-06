Aligarh News: फर्जी निकला वायरल पत्र और शिकायत, ट्विट करने वाले पर मुकदमा दर्ज, यह था मामला

अलीगढ़ शहर के नामचीन शिक्षण संस्थान की छात्राओं को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पत्र पुलिस जांच में फर्जी पाया गया है। शिकायत भी फर्जी पाई गई है। इस आधार पर पुलिस ने ट्विट करने वाले फाइव रोजेज हीलिंग के संस्थापक समीर रजा अली नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

