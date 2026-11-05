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Aligarh News: हाईवे किनारे मिला अज्ञात महिला का शव, गला घोंटकर हत्या की आशंका

Thu, 05 Nov 2026 11:41 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:41 AM IST
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unknown dead body found
घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी स्रोत पुलिस
चेहरा केमिकल से जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश, हाथ पर बने टैटू से शिनाख्त में जुटी पुलिस
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अलीगढ़। रोरावर थाना क्षेत्र में एनएच रिंग रोड के पास हाईवे किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की हत्या कर पहचान मिटाने के इरादे से उसके चेहरे को केमिकल से बुरी तरह जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतका के गले में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ मिला है, जिससे गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका है।

शव मिलने की सूचना पर रोरावर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। महिला की पहचान नहीं हो पाने के कारण पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी शिनाख्त करना है। इसके लिए मृतका के हाथ पर बने टैटू को अहम सुराग मानते हुए जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटा रही है। सीओ प्रथम कमलेश कुमार के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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