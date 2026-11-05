Aligarh News: हाईवे किनारे मिला अज्ञात महिला का शव, गला घोंटकर हत्या की आशंका

अलीगढ़। रोरावर थाना क्षेत्र में एनएच रिंग रोड के पास हाईवे किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की हत्या कर पहचान मिटाने के इरादे से उसके चेहरे को केमिकल से बुरी तरह जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतका के गले में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ मिला है, जिससे गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका है।शव मिलने की सूचना पर रोरावर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। महिला की पहचान नहीं हो पाने के कारण पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी शिनाख्त करना है। इसके लिए मृतका के हाथ पर बने टैटू को अहम सुराग मानते हुए जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटा रही है। सीओ प्रथम कमलेश कुमार के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।