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एसएचओ जोगेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य मुनीश कुमार ने 18 नवंबर को दर्ज कराई एफआईआर में बताया था कि दोपहर ढाई बजे करीब स्कूल की छुट्टी के बाद करीब आठ बाइक सवार लड़के गेट पर खड़े होकर संदिग्ध गतिविधियां कर रहे थे, शिक्षक सतेंद्र सिंह के टोकने पर उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर धमकी देकर भाग गए थे।इस मामले में सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की मदद से खुलासे का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सोमवार को ओजोन सिटी गंदे नाले के पास से सत्यम कुमार निवासी देवसैनी थाना क्वार्सी व अमन कुमार निवासी गणेश धाम कॉलोनी थाना महुआखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ के बाद घटना में समान उत्तरदायित्व मानते हुए धारा की बढ़ोतरी कर उन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है।