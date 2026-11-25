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देहली गेट थाना क्षेत्र की घटना; झूठे मामले में फंसाने व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप, रिपोर्ट दर्ज कराने को दी तहरीरअलीगढ़: थाना देहली गेट क्षेत्र में घर में घुसकर महिला, उसकी बेटी और बहू के साथ अभद्रता, मारपीट तथा पथराव करने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान हुए हंगामे और मौके पर जुटी भीड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।थाना देहली गेट क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे की क्षेत्र के ही एक युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर आरोपी युवक उनके बेटे से रंजिश रखने लगा।पीड़िता के अनुसार, 21 नवंबर 2026 को शाम करीब 5:30 बजे उक्त युवक अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एकजुट होकर जबरन उनके घर में घुस आया। आरोप है कि आरोपियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके बेटे के बारे में पूछा और जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़िता ने विरोध किया और उन्हें घर से जाने के लिए कहा तो आरोपी भड़क गए और पीड़िता, उनकी बेटी तथा बहू के साथ मारपीट व बदतमीजी करने लगे।तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने घर पर पथराव किया। चीख-पुकार और शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित होने लगे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। घटना के समय हुए हंगामे और भीड़भाड़ का वीडियो भी सामने आया है।पीड़िता का कहना है कि इस घटना से पूरा परिवार डरा व सहमा हुआ है। उन्होंने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।