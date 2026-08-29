Aligarh News: करथला में दो पक्ष भिड़े, हुई कई राउंड फायरिंग

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ग्रामीणों ने बताया है कि रात करीब 11:30 बजे दोनों पक्ष अलग-अलग वाहनों से गांव के सामने गोंडा रोड पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों में विवाद बढ़ गया और फायरिंग शुरू हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए तथा वाहनों में लगी गोली के निशानों की जांच की। स्थानीय लोगों ने बताया है कि करथला में दोनों पक्षों के बीच पिछले दो-तीन वर्षों से वर्चस्व को लेकर रंजिश चली आ रही है। इससे पहले भी दोनों पक्षों की ओर से मारपीट और फायरिंग के मामले दर्ज हो चुके हैं।सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि फायरिंग की सूचना पुलिस को जशवीर ने दी थी। मनीष, तुलसी व अन्य ने फायरिंग की है। जिसमें यशवीर के भांजे मानवेंद्र को गोली लगी है। तहरीर प्राप्त की जा रही है। थानाध्यक्ष ईश्वर सिंह तोमर द्वारा जांच की जा रही है।पुरानी रंजिश में कई बार हो चुका है विवादकरथला में दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर लंबे समय से तनातनी बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच कई बार मारपीट और फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व में भी एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पुलिस अब ताजा घटना के पीछे की वजह और फायरिंग में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।