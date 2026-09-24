Aligarh News: ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, मेडिकल कॉलेज में मौत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:48 AM IST
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बन्नादेवी क्षेत्र में मंगलवार को सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। सूतमिल चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी।
बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर ट्रक के पहिये के नीचे आ गया। गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
फिरोजाबाद के नगला छैंगुर निवासी प्रदीप कुमार (21) निजी कंपनी में नौकरी करता था। इन दिनों कृष्णानगर में रिश्तेदार के यहां रह रहा था। मंगलवार को बाइक से लौटते समय हादसा हो गया।
सीओ धनंजय कुमार के मुताबिक घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। भीड़ ने चालक की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।
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बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर ट्रक के पहिये के नीचे आ गया। गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
फिरोजाबाद के नगला छैंगुर निवासी प्रदीप कुमार (21) निजी कंपनी में नौकरी करता था। इन दिनों कृष्णानगर में रिश्तेदार के यहां रह रहा था। मंगलवार को बाइक से लौटते समय हादसा हो गया।
सीओ धनंजय कुमार के मुताबिक घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। भीड़ ने चालक की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।
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