Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:56 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:56 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
खैर रोड : ऑल इन वन क्रिकेट ग्राउंड पर स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंडर-14 क्रिकेट चैंपियनशिप सुबह 7 बजे
हनुमंत कथा :
डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत चरित कथा का आयोजन दोपहर 3.30 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।
हवन :
अचल ताल : गणेश मंदिर में हवन सुबह 9 बजे।
विसर्जन यात्रा :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव पर विसर्जन यात्रा सुबह 8 बजे।
देवछठ मेला :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 2 बजे।
कुश्ती प्रतियोगिता :
खेरेश्वर : देवछठ मेले में कुश्ती प्रतियोगिता शाम 5 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
खैर रोड : ऑल इन वन क्रिकेट ग्राउंड पर स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंडर-14 क्रिकेट चैंपियनशिप सुबह 7 बजे
हनुमंत कथा :
डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत चरित कथा का आयोजन दोपहर 3.30 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।
हवन :
अचल ताल : गणेश मंदिर में हवन सुबह 9 बजे।
विसर्जन यात्रा :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव पर विसर्जन यात्रा सुबह 8 बजे।
देवछठ मेला :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 2 बजे।
कुश्ती प्रतियोगिता :
खेरेश्वर : देवछठ मेले में कुश्ती प्रतियोगिता शाम 5 बजे।