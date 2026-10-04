अलीगढ़: दहेज में कार नहीं देने पर दिया तीन तलाक, देवर पर दुष्कर्म करने का आरोप, पति समेत सात पर एफआईआर

अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उसके शौहर ने उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने शौहर सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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पीड़िता का निकाह वर्ष 2023 में बल्लभगढ़ निवासी एक व्यक्ति से हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था। वे लगातार कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाता था। महिला का आरोप है कि एक दिन घर में अकेली होने पर देवर ने उससे छेड़छाड़ की। उसने दुष्कर्म का प्रयास भी किया।विवाहिता ने घटना की जानकारी ससुराल के अन्य लोगों को दी। उन्होंने मदद करने के बजाय उसके साथ मारपीट की। पीड़िता के अनुसार, इसी दौरान उसके शौहर ने उसे तीन बार तलाक बोल दिया। बाद में शौहर उसे कार से मायके के पास छोड़कर चला गया। सीओ धनंजय कुमार के मुताबिक, पुलिस मामले की जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।